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06.12.2019 - 07:50 |

Güzeller geçidi

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından 4-7 Aralık tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen TDKD Leather&Fur Fashion Show açılışında, Türkiye’nin tescilli güzelleri podyumda fırtına estirdi.

Güzeller geçidi

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından 4-7 Aralık tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen TDKD Leather&Fur Fashion Show açılışında, Türkiye’nin tescilli güzelleri podyumda fırtına estirdi. Öner Evez’in koreografisiyle 2020 koleksiyonunu tanıtan 2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan, 2016 Türkiye Güzeli Gizem Kayalı ve Dünya Mankenler Kraliçesi 2017 Türkiye Güzeli Pınar Tartan’a 32 model eşlik etti.

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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