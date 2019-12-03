03.12.2019 - 07:50 |
Güzeller podyumda
Türkiye güzelleri Ecem Çırpan, Pınar Tartan ve Gizem Kayalı, Antalya’da yapılacak Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD), 4-7 Aralık tarihi arasında düzenleyeceği ‘Leather&Fur Fashion Show’ açılış defilesinde, podyuma çıkacak.
Türkiye güzelleri Ecem Çırpan, Pınar Tartan ve Gizem Kayalı, Antalya’da yapılacak Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD), 4-7 Aralık tarihiarasında düzenleyeceği ‘Leather&Fur Fashion Show’ açılış defilesinde, podyuma çıkacak. Üçlüye, Öner Evez’in koreografisinde 32 model eşlik edecek.