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03.12.2019 - 07:50 |

Güzeller podyumda

Türkiye güzelleri Ecem Çırpan, Pınar Tartan ve Gizem Kayalı, Antalya’da yapılacak Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD), 4-7 Aralık tarihi arasında düzenleyeceği ‘Leather&Fur Fashion Show’ açılış defilesinde, podyuma çıkacak.

Güzeller podyumda

Türkiye güzelleri Ecem Çırpan, Pınar Tartan ve Gizem Kayalı, Antalya’da yapılacak Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD), 4-7 Aralık tarihiarasında düzenleyeceği ‘Leather&Fur Fashion Show’ açılış defilesinde, podyuma çıkacak. Üçlüye, Öner Evez’in koreografisinde 32 model eşlik edecek.

3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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