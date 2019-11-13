‘Güzelliğin Miras’ı Nişantaşı’nda

Yasemin Miras Beauty Salon; Şişli’den sonra ikinci şubesini Nişantaşı’nda açtı. Ufuk Özcan, Pınar Kumsal ve Yasemin Miras’ın ev sahipliği yaptığı açılışta, Deniz Baysal-Barış Yurtçu, Elif Ece Uzun, Ümit Erdim, Mert Öcal, Nilgün Çolak, Rabia Karaca, Tuğba Özerk, Seda Üren, Çağlayan Topaloğlu, Murat Cevahir, Seda Aktuğlu ve Zeynep Özyağcılar yer aldı. Miras, “Sektörde 17 yılı devirmiş bir marka olarak, ismimizi daha ileriye taşımak için ikinci şubemizi açtık” dedi.