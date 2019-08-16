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16.08.2019 - 08:22

'Güzelliğin önemi yok! Maymunu dahi oynarım'

Başrolünü Ali Sunal ve Onur Atilla'nın paylaştığı 'Hareket Sekiz' filmi, 4 Ekim'de sinema salonlarında yerini alacak. Pervin Abiyeva, çekimleri İstanbul ve Bakü'de tamamlanan komedi filminde, Gürgen Öz'ün ajan sevgilisini canlandırıyor.

'Güzelliğin önemi yok! Maymunu dahi oynarım'

'Hareket Sekiz'in oyuncu kadrosunda yer alan Pervin Abiyeva, bir dakikalık sahne için Rusya'dan gelen özel ekip ile bir aylık eğitim aldı.

Cansu Dere, Tuba Büyüküstün, Sinem Kobal ve Ezgi Mola gibi birçok ismin hayranı olan Abiyeva, "Türk kadın oyuncuların tek bir problemi var; ekranda kendilerini güzel görmek istiyorlar. Türkiye ve Amerika’da oyunculuk eğitimlerim devam ediyor. Eğer yer aldığım projeye hizmet edecek ise bir maymunu dahi oynayabilirim" dedi.

15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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