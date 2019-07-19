Güzellik buluşturdu

Feriye Palace’ta, Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar ve Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş’ın ev sahipliğindeki davete; Arzu Kunt, Begüm Karamahmutoğlu, Günsel Ülkü, Sinem Yıldırım, Beril Bayındır ve İlayda Oymak’ın da aralarında bulunduğu simalar katıldı.

Konuklar ürünleri yakından incelerken, yaşlanma karşıtı ve koruyucu teknolojiyi de deneyimleme fırsatı buldu. Konuşmalar ve sunumun ardından sahne alan Subway Jazz Station, misafirlere müzik ziyafeti verdi.





