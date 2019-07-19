19.07.2019 - 08:00
Güzellik buluşturdu
Cilt bakım markası Diadermine, yeni serisini Watsons’la gerçekleştirdiği bir organizasyonla tanıttı.
Feriye Palace’ta, Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar ve Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş’ın ev sahipliğindeki davete; Arzu Kunt, Begüm Karamahmutoğlu, Günsel Ülkü, Sinem Yıldırım, Beril Bayındır ve İlayda Oymak’ın da aralarında bulunduğu simalar katıldı.
Konuklar ürünleri yakından incelerken, yaşlanma karşıtı ve koruyucu teknolojiyi de deneyimleme fırsatı buldu. Konuşmalar ve sunumun ardından sahne alan Subway Jazz Station, misafirlere müzik ziyafeti verdi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.