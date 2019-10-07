Güzellik sohbeti

Cilt bakım markası Diadermine ve Watsons, Ulus 29’da düzenlediği etkinlikte, Diadermine’in LIFT+ Booster serisini tanıttı. Burcu Esmersoy, Pınar Altuğ, Sinem Güven ve Şirin Ediger’in de aralarında bulunduğu konuklar, ‘Yaşının İyisi Ol’ kitabının yazarı Şah Yaycı ev sahipliğindeki davette, ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. Organizasyonda, cilde güç katmanın püf noktalarını aktaran Türk Henkel Cilt Bakım Kategorisi Marka Müdürü Hande Özusta, “Geliştirdiğimiz ürünler, nemlendirici ve esnekliğini artırma özelliğiyle iddiasını ortaya koyuyor” dedi.