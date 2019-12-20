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20.12.2019 - 07:50 |

‘Hababam Sınıfı’ çocuklar için canlandı

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından organize edilen ‘Hababam Sınıfı Parıltıyla’ oyunu, Zorlu PSM’de sahnelendi.

‘Hababam Sınıfı’ çocuklar için canlandı

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından organize edilen ‘Hababam Sınıfı Parıltıyla’ oyunu, Zorlu PSM’de sahnelendi. Projede Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Münir Özkul’un oynadığı Mahmut Hoca’yı, Doğukan Manço, Şener Şen’in Badi Ekrem karakterini ve Ayşenil Şamlıoğlu ise Adile Naşit’in hayat verdiği Hafize Ana’yı oynadı. 

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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