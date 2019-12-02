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02.12.2019 - 17:39 |

'Hababam Sınıfı' oyuncusu Tuncay Akça ameliyat oldu

'Hababam Sınıfı' serisinin 'bacaksız’ lakaplı oyuncusu Tuncay Akça, hastaneye kaldırıldı.

'Hababam Sınıfı' oyuncusu Tuncay Akça ameliyat oldu

'Hababam Sınıfı'nın kahkalarıyla hafızalara kazınan, 'Bacaksız’ lakaplı oyuncusu Tuncay Akça'dan kötü haber geldi. Ses sanatçısı Onur Akay'ın iddiasına göre; 55 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı ve acil ameliyata alındı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Tuncay Akça'nın, uzun süredir bağırsaklarından rahatsız olduğunu öğrenildi. 

3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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