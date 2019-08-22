Hacı Sabancı o yorumları silmiyor

Sevgilisi ve kardeşi ile tatil fotoğraflarını yaz boyunca Instagram’da paylaşan Sabancı’ya, bazı takipçileri “Hayat sana güzel ve kolay” şeklinde yorumlar yazıyor. Bazı mesajlar da hayli ağır. Ancak Sabancı hiçbirini silmiyor, mesajlara engelleme getirmiyor, sayfasını yorumlara kapatmıyor.

İddiaya göre; Hacı Sabancı, tüm yorumları tek tek okuyor. Hatta bazılarına esprili cevaplar bile veriyor. (Posta)