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22.08.2019 - 09:08

Hacı Sabancı o yorumları silmiyor

İş adamı Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı, Yunan Adası Leros ve Kalimnos’ta tatil yaptıktan sonra Bodrum’a döndü.

Hacı Sabancı o yorumları silmiyor

Sevgilisi ve kardeşi ile tatil fotoğraflarını yaz boyunca Instagram’da paylaşan Sabancı’ya, bazı takipçileri “Hayat sana güzel ve kolay” şeklinde yorumlar yazıyor. Bazı mesajlar da hayli ağır. Ancak Sabancı hiçbirini silmiyor, mesajlara engelleme getirmiyor, sayfasını yorumlara kapatmıyor.

İddiaya göre; Hacı Sabancı, tüm yorumları tek tek okuyor. Hatta bazılarına esprili cevaplar bile veriyor. (Posta)

Karısını ezmeye çalıştıÇin'de bir adam, boşanma duruşmasından önce motoruyla karısını ezmeye çalıştı. Kadına çarpan saldırgan koca ardından bir otomobile çarptı. Kaza sonrası ayağa kalan adam ardından kadına palayla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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