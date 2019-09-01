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HaberlerCaddeHacı Sabancı’nın koleksiyonları...
01.09.2019 - 07:50

Hacı Sabancı’nın koleksiyonları...

Hacı Sabancı, yıllardır Ergin İnan, Devrim Erbil, Adnan Çoker ve Ahmet Güneştekin gibi isimlerden satın aldığı resimleri, sergilemeye karar verdi.

Hacı Sabancı’nın koleksiyonları...

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabancı, ArtWeeks Akaretler Sıraevler’deki A 37-39 binasında, ‘Hacı Sabancı Koleksiyonundan Bir Kesit’ adıyla beğendiği tabloları görücüye çıkaracak. 3-22 Eylül tarihleri arasında eserler tüm ziyaretçilere açık olacak.

Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
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