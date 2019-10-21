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21.10.2019 - 09:50 |

Hacı Sabancı'nın paylaşımı dikkat çekti

İş adamı Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı, Amerika tatili sonrası Arnavutköy’de görüntülendi.

Hacı Sabancı'nın paylaşımı dikkat çekti

Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti, hayli keyifliydi.

Hacı Sabancı, yürüyüş sırasında çektiği selfie’yi sosyal medya hesabında esprili bir notla paylaştı. Yüzündeki maskeyle kendisini 'Batman' serisindeki 'Bane' karakterine benzeten iş adamı, "Gotham City’de kiloları alan Bane, zayıflamak için Bebek sahilinde yürüyüşlere başladı" mesajını yazdı.

Hacı Sabancının paylaşımı dikkat çekti

    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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