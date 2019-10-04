Hadise: Ahlaksızlık sizin kafanızda

Hadise, geçtiğimiz gün Ezhel'in 'Aya' adlı şarkısında dans ettiği anların videosunu yayınlamıştı. Instagram'da 10 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, dansını eleştirenlere Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

"Ahlaksızlık sizin kafanızda" diyen Hadise, "Kim ne derse desin ben istediğim dansı, istediğim zaman yaparım. SİZE NE? Kimse sizin sözde olan "ahlak" ölçülerinize uymak zorunda değil! Dans ederek para kazanan insanlar var, siz televizyonlarda yaptığınız yorumlarınızla o insanları aşağılıyor ve üzüyorsunuz. Bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.