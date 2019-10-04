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HaberlerCaddeHadise: Ahlaksızlık sizin kafanızda
04.10.2019 - 15:42 |

Hadise: Ahlaksızlık sizin kafanızda

Şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hadise: Ahlaksızlık sizin kafanızda

Hadise, geçtiğimiz gün Ezhel'in 'Aya' adlı şarkısında dans ettiği anların videosunu yayınlamıştı. Instagram'da 10 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, dansını eleştirenlere Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

"Ahlaksızlık sizin kafanızda" diyen Hadise, "Kim ne derse desin ben istediğim dansı, istediğim zaman yaparım. SİZE NE? Kimse sizin sözde olan "ahlak" ölçülerinize uymak zorunda değil! Dans ederek para kazanan insanlar var, siz televizyonlarda yaptığınız yorumlarınızla o insanları aşağılıyor ve üzüyorsunuz. Bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Hadise: Ahlaksızlık sizin kafanızda

4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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