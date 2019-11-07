Hadise ateş püskürdü: Bu soruya cevap bile vermem!

İlişkilerine ikinci bir şans veren Aslı Enver ve Murat Boz'un yeniden ayrılması, hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Ayrılığın yankıları henüz devam ederken Hadise, O Ses Türkiye kulisinden Murat Boz'la olan samimi fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca tepkileri üzerine çekmişti.

Geçtiğimiz akşamda bir mekandan çıkarken görüntülenen Hadise, kendisine yöneltilen Aslı Enver Murat Boz sorularına:

"Bu soruya cevap bile vermeyeceğim, bu saygısızlık... Biz dostuz ve bunu yıllardır söylüyoruz. Bu saatten sonra bu konuların hala konuşuluyor olması çok can sıkıcı. Aslı'yı da çok seviyorum Murat'ı da. Ve onların özel hayatını kameraların önünde konuşmam" diyerek noktayı koydu.