29.10.2019 - 09:38 |
Hadise: Bana 'pis Türk' diyenler oldu!
Şarkıcı Hadise, Belçika'da yaşadığı zorlukları anlattı.
Hadise, önceki akşam jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasında, çocukken yurt dışında çektiği zorlukları anlattı.
34 yaşındaki şarkıcı, şu sözlerle içini döktü:
"Belçika’da doğdum. Okulda ırkçılık da yaşadım. Bana ‘pis Türk’ diyenler de oldu. Okulda flamanca konuşuyorum, eve geliyorum Türkçe konuşuyorum. İki dil arasında farklar büyük. Konuşurken benimle alay edenler de oldu. "
Belçika’da dünyaya gelen Hadise ve kardeşleri, uzun süre bu ülkede yaşadı.