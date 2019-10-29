Hadise: Bana 'pis Türk' diyenler oldu!

Hadise, önceki akşam jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasında, çocukken yurt dışında çektiği zorlukları anlattı.

34 yaşındaki şarkıcı, şu sözlerle içini döktü:

"Belçika’da doğdum. Okulda ırkçılık da yaşadım. Bana ‘pis Türk’ diyenler de oldu. Okulda flamanca konuşuyorum, eve geliyorum Türkçe konuşuyorum. İki dil arasında farklar büyük. Konuşurken benimle alay edenler de oldu. "

Belçika’da dünyaya gelen Hadise ve kardeşleri, uzun süre bu ülkede yaşadı.