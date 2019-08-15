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15.08.2019 - 16:08| EMRAH AKÇAAY

'Hadise de Jennifer Lopez gibi hoş bir kadın'

Hande Yener, önceki akşam Bebek’te bir mekandaydı. Çıkışta neşeli tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

'Hadise de Jennifer Lopez gibi hoş bir kadın'

Göbeği açık kıyafetiyle dikkat çeken Hande Yener, “Konserler sayesinde egzersiz yapmadan fit haldeyim” dedi.

Son dönemde Hadise, Gülşen ve Ece Seçkin’in konserlerde mayo ve transparan kıyafet giymesi ile ilgili sorulara ünlü şarkıcı, “Ben 20 yıldır giyiyorum. İnsan kafa ve vücut olarak hazır olunca giyebiliyor. Hazır hissettiklerinde giyindiler demek ki ben hep hazırdım” yanıtını verdi.

Hadise’nin Harbiye Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki kıyafetiyle Antalya’da konser veren Jennifer Lopez’e benzetilmesi hakkında ise Hande Yener, “Hadise de Jennifer gibi gayet hoş bir kadın. Onlarla kıyaslamaya gerek yok. Bence güzel yakışıyor Hadise’ye” ifadelerini kullandı. 

15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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