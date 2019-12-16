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16.12.2019 - 10:20 |

Hadise kural bozmadı!

Popçu Hadise (34), giydiği kıyafetle sosyal medyayı salladı.

Hadise kural bozmadı!

Son dönemde stiline servet harcayan Hadise yine kural bozmadı. Güzel popçu, önceki gün de 15 bin liralık Fendi marka kombiniyle sosyal medyada gündem oldu. (Takvim)

Hadise kural bozmadı

Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.
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