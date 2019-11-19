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19.11.2019 - 10:39 | | İSTANBUL (İHA)

Hadise: Salak değilim!

Hadise, dün akşamki sahnesinden önce açıklamalarda bulundu. Güzel şarkıcı, çok konuşulan mayo elbisesine gelen eleştirilere ateş püskürdü.

Hadise: Salak değilim!

Şarkıcı Hadise dün akşam bir otelin açılış partisinde sahneye çıktı. Sevilen parçalarını seslendiren Hadise; görünüşüyle beğeni toplarken, sahne öncesi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Güzel popçu çok tartışılan mayo elbisesiyle ilgili, “O dönem başka bir ünlü giymişti. Ben de zaten ‘benim tasarımım’ demedim. Başka bir kişinin tasarladığı elbiseye ‘ben tasarladım’ diyecek kadar salak değilim” ifadesini kullandı.

"HADİSE'NİN HEYKELİ OLMALI"

Açıklamalarına devam eden şarkıcı, 'Balmumu heykelinizin yapılması için teklif aldınız mı?' sorusuna esprili bir yanıt verdi. Hadise, “Bana öyle bir teklif gelmedi. Ancak olursa gurur duyarım ki bence Hadise'nin heykeli olmalı” dedi.

2021 yılının sonuna kadar bayram, yılbaşı gibi organizasyonlarının şimdiden planlandığını ve boş zamanı olmadığını dile getiren Hadise, “Allaha şükür çalışıyoruz. Hiç boş vaktimiz yok. Bu yüzden sahne için sürekli kendimizi yenilemeye çalışıyoruz” dedi.

Hadise: Salak değilim


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