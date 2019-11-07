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07.11.2019 - 09:59 |

Hadise sözünü tuttu: Asla unutmayacağım

Şarkıcı Hadise, kendisi ile tanışmak isteyen epilepsi hastası hayranı Edanur ile görüştü.

Hadise sözünü tuttu: Asla unutmayacağım

Hadise, kendisi ile tanışmak isteyen epilepsi hastası hayranı Edanur'un çağrısına, "En kısa sürede görüşeceğiz" yanıtını vermişti.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından Edanur ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak, "Eda Nur'un bir hayali vardı, benimle tanışmak. Bugün tanıştık, uzun uzun konuştuk. Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi. Asla unutmayacağım. Eda Nur buradan da söylüyorum seni çok seviyorum. İyi ki geldin. Buluşmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Hadise sözünü tuttu: Asla unutmayacağım

Hadise sözünü tuttu: Asla unutmayacağım

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