Hadise verdiği kilolarla dikkat çekti! Meğer sırrı buymuş

Sosyal medya hesabında 10 milyon takipçisi olan Hadise, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Zaman zaman iddialı paylaşımlar yapan şarkıcı, bu kez ayna karşısında dans ettiği videoyu takipçileriyle paylaştı.

"Biz Burdayız" şarkısıyla dans ettiği anları "Yanlışa dur demeyi öğrendik eskilerden" notuyla yayınlayan Hadise, verdiği kilolarla da dikkat çekti.

DOĞAL YÖNTEMLER KULLANIYOR

Daha önce Şeyda Coşkun'la çalışan 34 yaşındaki şarkıcı, 13 bin liralık programda hızla kilo vermesinden dolayı vücudunda sarkmalar oluşunca soluğu mahkemede almıştı. Ardından diyetisyenini değiştiren Hadise, şimdilerde Seda Çayan ile çalışıyor.

Hadise; her gün tükettiği kuru kayısı, maydanoz, yeşil elma ve tarçın karışımından oluşan ödem çayıyla form tutuyor.