12.09.2019 - 07:50
‘Hadise yalnız uyuyor’
Demet Akalın, Harbiye’de verdiği konserde “Mekanın sahibi geri döndü” diyen Hadise’ye göndermede bulundu.
İki konser yaptığını üçüncüsüne enerjisi olmadığı için “Hayır” dediğini anlatan şarkıcı, “Olsun Hadise, her tarafın sahibi olsun... Sonunda yalnız uyuyor, koca yok” sözleriyle, sert çıktı.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.