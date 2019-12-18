Hadise, yarışmacıya verdiği sözü tuttu

Hadise Açıkgöz geçtiğimiz yıl verdiği sözü tuttu ve Safi Ocak’ın singleını çıkardı. Bunu sosyal medya hesabından duyuran Hadise, genç şarkıcıyı 'O Ses Türkiye' programında ağırladı.

Programın kulisinde fotoğraf çektiren şarkıcı o anları takipçileriyle paylaştı ve Safi’nin heyecanına ortak oldu.