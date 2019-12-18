18.12.2019 - 11:44 |
Hadise, yarışmacıya verdiği sözü tuttu
Tv8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye'de yıllardır jüri üyesi olan Hadise, programa yarışmacı olarak katılan Safi Ocak'a verdiği single sözünü tuttu.
Hadise Açıkgöz geçtiğimiz yıl verdiği sözü tuttu ve Safi Ocak’ın singleını çıkardı. Bunu sosyal medya hesabından duyuran Hadise, genç şarkıcıyı 'O Ses Türkiye' programında ağırladı.
Programın kulisinde fotoğraf çektiren şarkıcı o anları takipçileriyle paylaştı ve Safi’nin heyecanına ortak oldu.
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