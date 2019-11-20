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20.11.2019 - 11:55 |

Hadise zayıflamak için 30 Bin TL'yi gözden çıkardı

Son günlerde verdiği kilolar ve fit vücuduyla dikkat çeken Hadise, bir ayda 6 kilo verdi. Özel diyetisyen ve spor koçuyla form tutan şarkıcı, tüm bunlar için 30 bin TL harcadı.

Hadise zayıflamak için 30 Bin TL'yi gözden çıkardı

Geçtiğimiz yıllarda fazla kiloları yüzünden eleştiri oklarına hedef olan Hadise Açıkgöz, Şeyda Coşkun'la çalışmıştı. Ancak hızlı kilo verdiği için vücudu sarkan şarkıcı, hüsrana uğramış hatta davalık olmuştu.

Takvim'in haberine göre; Hadise bu kez fit görünmek için, diyetisyen Seda Çayhan ile çalışmaya başladı. Diyetine harfiyen uydu. Her sabah kayısı, çubuk tarçın, maydanoz ve yeşil elmalı ödem çayıyla diyetini destekleyen ünlü popçu, diyetisyenine 20 Bin TL ödedi.

Bu süreçte spor da yapan Açıkgöz, 10 Bin TL de buraya verdi. Yani Hadise'ye verdiği 6 kilo, 30 bin TL'ye mal oldu.

Hadise zayıflamak için 30 Bin TLyi gözden çıkardı

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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