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03.08.2019 - 10:24

Hadise'den dövme rekoru

Hadise, menajeri Haluk Şentürk’ün Etiler’deki ofisindeydi. 10 Ağustos’taki konserinin kostüm provası yapıldı.

Hadise'den dövme rekoru

Çıkacağı sırada muhabirlerin kapıda beklediğini öğrendi. “Hadise arka kapıdan çıktı” diye haber gönderdi. Oysaki ofisteydi.

Makyajsız görüntülenmek istemediği için bir saat içeride oyalanan Hadise “Instagram sayfanızda paylaştığınız dans videosu çok tartışıldı ve eleştirildi.

Ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine şaşırdı. İfadesi bir anda değişen pop yıldızı konuşmak istemedi.

Hadise, sol kolunun içine play tuşu ve ‘Music’ dövmesi yaptırdı. Şarkıcının dirseğinde, anlamını açıklamadığı, Roma rakamlarıyla yazılmış 27 Aralık 2008 dövmesi var.

Latince olarak ensesinde ‘Kendi kanatlarıyla uçan kız’, sırtında ‘Bana yön verilmez, ben veririm’, belinde ise Tibet dilinde ‘Zor durumdakilerle gönül birliği yapan iyi kalpli insan’ yazıyor.


Hadiseden dövme rekoru


 

2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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