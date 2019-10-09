Hadise’den iddialara cevap: Şiddet değil de dans mı kötü?

Hadise, son dönemde hakkında çıkan tüm iddialara yanıt verdi. Şarkıcı, dans ettiği video’sunu sosyal medyadan paylaştığı için çocuklara kötü örnek olduğu eleştirilerine, “Dizilerde tecavüz ve şiddet sahneleri var. Projelerde kadınlar öldürülüyor, bir şey denmiyor. Sevdiğim şarkıyla bir dakika dans etmişim, bu mu kötü örnek?” diyerek, kendisini savundu.Hadise, son dönemde hakkında çıkan tüm iddialara yanıt verdi. Şarkıcı, dans ettiği video’sunu sosyal medyadan paylaştığı için çocuklara kötü örnek olduğu eleştirilerine, “Dizilerde tecavüz ve şiddet sahneleri var. Projelerde kadınlar öldürülüyor, bir şey denmiyor. Sevdiğim şarkıyla bir dakika dans etmişim, bu mu kötü örnek?” diyerek, kendisini savundu.Harbiye Açıkhava’da verdiği konserinde, “Mekanın sahibi geri geldi” sözleri de eleştirilen Hadise, “Öyle bir iz bırakmışız ki, birileri çekememiş. Bir geceyle böyle imza attıysak, seneye tarihe adımı yazdırırım” diye konuştu. Şarkıcı, 10 milyon takipçisi olduğu Instagram’da, sahte takipçi satın aldığı iddialarına ise, “Allah şahidim, hiç yapmadım” dedi.