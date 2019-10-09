MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeHadise’den iddialara cevap: Şiddet değil de dans mı kötü?
09.10.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Hadise’den iddialara cevap: Şiddet değil de dans mı kötü?

Hadise, dans ettiği video’suyla çocuklara kötü örnek olduğu yorumlarına, “Dizilerde tecavüz ve şiddet sahneleri var. Sevdiğim şarkıyla bir dakika dans etmişim, bu mu kötü örnek?” dedi

Hadise’den iddialara cevap: Şiddet değil de dans mı kötü?

Hadise, son dönemde hakkında çıkan tüm iddialara yanıt verdi. Şarkıcı, dans ettiği video’sunu sosyal medyadan paylaştığı için çocuklara kötü örnek olduğu eleştirilerine, “Dizilerde tecavüz ve şiddet sahneleri var. Projelerde kadınlar öldürülüyor, bir şey denmiyor. Sevdiğim şarkıyla bir dakika dans etmişim, bu mu kötü örnek?” diyerek, kendisini savundu.Hadise, son dönemde hakkında çıkan tüm iddialara yanıt verdi. Şarkıcı, dans ettiği video’sunu sosyal medyadan paylaştığı için çocuklara kötü örnek olduğu eleştirilerine, “Dizilerde tecavüz ve şiddet sahneleri var. Projelerde kadınlar öldürülüyor, bir şey denmiyor. Sevdiğim şarkıyla bir dakika dans etmişim, bu mu kötü örnek?” diyerek, kendisini savundu.Harbiye Açıkhava’da verdiği konserinde, “Mekanın sahibi geri geldi” sözleri de eleştirilen Hadise, “Öyle bir iz bırakmışız ki, birileri çekememiş. Bir geceyle böyle imza attıysak, seneye tarihe adımı yazdırırım” diye konuştu. Şarkıcı, 10 milyon takipçisi olduğu Instagram’da, sahte takipçi satın aldığı iddialarına ise, “Allah şahidim, hiç yapmadım” dedi. 

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Demet Akalın'dan Bergüzar Korel'e destek

Demet Akalın'dan Bergüzar Korel'e destek

8 aylık hamile Tülin Şahin podyuma çıktı

8 aylık hamile Tülin Şahin podyuma çıktı

Fatma Girik taburcu edildi

Fatma Girik taburcu edildi

Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin adı belli oldu

Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin adı belli oldu

Sıradaki Haber