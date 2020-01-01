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HaberlerMagazin Haberleri Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den zehir zemberek sözler!
01.01.2020 - 15:06 |

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den zehir zemberek sözler!

Şarkıcı Hadise'nin geçtiğimiz yıl arasının bozulduğu ablası Hülya Açıkgöz, yılın son gününde sosyal medya hesabından şarkıcının yakın çevresindeki isimlere öfke kustu.

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den zehir zemberek sözler!

Hadise'nin annesinin intihar girişiminden sonra arasının açıldığı ablası Hülya Açıkgöz, yılın son gününde sosyal medya hesabından; şarkıcının yakın çevresine zehir zemberek sözler söyledi.

Hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Hülya Açıkgöz, Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk için: "2019 Şentürk'ün dost olmadığını, ihanetçi olduğunu öğrendim" dedi. Kardeşinin çevresindeki isimlere sitem eden Açıkgöz, Hadise'nin arkadaşı Sevda Durukan için de "Durukan'ın yılan olduğunu öğrendim" dedi.

"SİZİ SAYMAYANI SAYMAYIN"

Açıkgöz sözlerine "2020 senesi için de hayırlısını diliyorum. Tepeden bakanlar bir kat aşağa insinler. Ezilenler de ayağa kalksınlar. Kim olursa olsun karşınızda kendinizi ezdirmeyin. Sizi sevmeyeni sevmeyin, siz saymayanı saymanın. Sonrası zaten basit sevgiyle kalın" diyerek devam etti.

Hadisenin ablası Hülya Açıkgözden zehir zemberek sözler
Hadisenin ablası Hülya Açıkgözden zehir zemberek sözler

TÜM PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Paylaşımları kısa sürede tepki çeken Hülya Açıkgöz, Instagram hesabından yaptığı tüm açıklamaları sildi. Açıkgöz'ün bu paylaşımlarına hedef aldığı isimlerin ve kardeşi Hadise'nin ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
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