Hadise'nin aşk karmaşası!

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta basın mensuplarına "Yalnız olduğumu nereden biliyorsunuz?" diyen Hadise, aşk sorularına, "Orada soru şuydu; Yalnızlıktan sıkılmadınız mı?. Ben de, 'Kim diyor yalnız olduğumu?' dedim" şeklinde konuştu.

Israrlı soruları karşısında ünlü şarkıcı, "Özel hayatım, keyfime göre 'var' ya da 'yok' derim. Kime ne yani? Ben her zaman mutluyum. Siz yakalayamıyorsunuz belki" açıklamasını yaptıktan sonra evinin yolunu tuttu.