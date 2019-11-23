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23.11.2019 - 09:27 | | EMRAH AKÇAAY

Hadise'nin aşk karmaşası!

Hadise, önceki akşam Nişantaşı’nda bir mekanda objektiflere yanısıdı. Restoranda arkadaşlarıyla buluşan şarkıcı, keyifli geçen yemek sonrası basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Hadise'nin aşk karmaşası!

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta basın mensuplarına "Yalnız olduğumu nereden biliyorsunuz?" diyen Hadise, aşk sorularına, "Orada soru şuydu; Yalnızlıktan sıkılmadınız mı?. Ben de, 'Kim diyor yalnız olduğumu?' dedim" şeklinde konuştu.

Israrlı soruları karşısında ünlü şarkıcı, "Özel hayatım, keyfime göre 'var' ya da 'yok' derim. Kime ne yani? Ben her zaman mutluyum. Siz yakalayamıyorsunuz belki" açıklamasını yaptıktan sonra evinin yolunu tuttu. 

22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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