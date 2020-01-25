25.01.2020 - 07:50 |
‘Hafıza Odası’ sergisi uzatıldı
Ahmet Güneştekin’in Pilevneli Mecidiyeköy’de açılan ‘Hafıza Odası’ adlı kişisel sergisi, yoğun ilgi nedeniyle, 9 Şubat’a kadar uzatıldı.
DAAX Corporation sponsorluğunda 6 Aralık’ta açılan sergi, sanatçının anıları çağrıştıran nesnelerle çalıştığı enstalasyonları ve dilin düşünme biçimleriyle olan ilişkisinden yola çıkarak çalıştığı video yerleştirmeleri anlatıyor.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.