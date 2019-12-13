Milliyet Gazetesi’nden Özay Şendir ise bu konuyu yazısında 'Hafıza sildirmek çocuk oyuncağı değil' başlığıyla ele aldı:

Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç’u, Ceren Hindistan da üzücü olayları, unutmak için hafızalarını sildirmişler. Haberleri gördüğüm an, “Eyvah yeni moda geliyor” dedim içimden ve biliyorum mutlaka gelecek. Hafızadan istenmeyen ya da travmatik olayların silinmesi çabası, yeni bir uygulama değil aslında. Trans Manyetik Stümilasyon 116 yıl hayatımızda olan bir tedavi şekli. Geçmişte özellikle şizofreni hastaları için kullanılmış bir yöntem ama son 13 yıldır depresyon, psot ravmatik stres bozukluğu gibi hastalar için de kullanılıyormuş. Doktor değilim ama doktorların yazdığı makaleleri okudum, başarı kadar başarısız araştırmalar da var aslında. Mesela, 1997’de Gallar’de yapılan bir çalışmada, hem depresyon hem de şizofreni hastalarında geçici iyileşme görülmüş ama sonuçlar “Vay” dedirtecek cinsten değil... Kaldı ki kimi makalelerde bu uygulamanın epileptik nöbet oluşturma riski olduğu ve hastaların mutlaka çok iyi bir nörolojik muayeneden geçirilmesi gerektiği yazıyor.

Sonuç mu? Sevgili unutmak için ya da hatalardan arınmak için beyniyle oynamamalı insan ve bu iş de bir moda haline gelmemeli. Diyorum ama görürsünüz yakında bir sürü magazin figürü “Ben de hafızamı sildirdim” diye çıkacak ortaya...