HaftanÄ±n mekanlar...

YenikÃ¶yâ€™de misafirlerine kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an FonduralÄ±, kendine Ã¶zgÃ¼ dokusu ve birbirinden lezzetli yemekleriyle, misafirlerini aÄŸÄ±rlÄ±yor.









HaftanÄ±n belirli gÃ¼nleri canlÄ± akustik mÃ¼ziÄŸin olduÄŸu mekanda, sÃ¼rpriz isimler de sahne alÄ±yor.



BoÄŸaz keyfi









Bebek Meyhanesi, farklÄ± meze Ã§eÅŸitleri sunuyor. BoÄŸaz manzaralÄ± mekanda, avokadolu karides, levrek marin, viÅŸneli kuÅŸkonmaz, tarÃ§Ä±nlÄ± midye pilaki ve adaÃ§ayÄ±yla marine edilmiÅŸ levrek fileto gibi lezzetler Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.









Bal kabaÄŸÄ± Ankaraâ€™dan geliyor









KÄ±ÅŸ mevsiminin gelmesiyle HafÄ±z Mustafa, misafirleri iÃ§in Ankaraâ€™da yetiÅŸtirilen Ã¶zel mahsul bal kabaÄŸÄ±nÄ±, Ä°stanbul ve Dubaiâ€™de tatlÄ±severlere sunuyor. Tahin ve cevizle sÃ¼slenen kabak tatlÄ±sÄ±, isteÄŸe gÃ¶re pekmez ve kaymakla da servis edilebiliyor. Mekanda ayrÄ±ca bal kabaklÄ± muhallebi ile pasta da bulunuyor.







SÄ±nÄ±rsÄ±z eÄŸlence









KadÄ±kÃ¶y Al SharQ, â€˜Ä°yi yemek ve sÄ±nÄ±rsÄ±z eÄŸlenceâ€™ mottosuyla misafirlerini aÄŸÄ±rlÄ±yor. MekanÄ±n menÃ¼sÃ¼nde, mouttabbal, mouktara, labneh avo, kuru patlÄ±can dolmasÄ±, fellah kÃ¶fte, muhammara ve Ã§Ä±tÄ±r mantÄ± Ã¶ne Ã§Ä±kanlar arasÄ±nda...



FransÄ±z mutfaÄŸÄ±









KozyataÄŸÄ± Hilton Otelâ€™in iÃ§inde yer alan Mon Amour, misafirlerine TÃ¼rk ve FransÄ±z yemeklerini sunuyor. Åžef RÄ±za Baylanâ€™Ä±n sÃ¼rpriz dokunuÅŸlarÄ±yla lezzet ÅŸÃ¶leni yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± menÃ¼de, chefâ€™s uskumru, viÅŸne aÅŸkÄ±, sakÄ±z kabaÄŸÄ± dolmasÄ±, crevette fantaise, traiteur ve Ã§Ä±tÄ±r bÃ¶rek gibi lezzetler bulunuyor.







Caz ve suÅŸi









NiÅŸantaÅŸÄ±â€™nda 10â€™uncu yÄ±lÄ±nÄ± geride bÄ±rakan Biber Barâ€™da, perÅŸembe gÃ¼nleri caz mÃ¼ziÄŸi eÅŸliÄŸinde suÅŸi servis ediliyor. Erkan Kara iÅŸletmeciliÄŸindeki mekanÄ±n menÃ¼sÃ¼nde, Fransa ve Ä°talya mutfaÄŸÄ±ndan lezzetler de var.

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