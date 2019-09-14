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14.09.2019 - 07:50 |

Haftanın mekanları

Conrad İstanbul Bosphorus’un içinde yer alan Summit Bar&Terrace’ta, suşi servisine başlandı.

Haftanın mekanları

Çeşitleri arasında sake nigiri, unagi nigiri, boston, dragon ve fresh mango gibi özel lezzetler yer alıyor. Suşiler yurt dışından temin edilen taze ve birinci sınıf kalitedeki malzemeler kullanılarak hazırlanıyor.

Mevsimsel ürünler

Haftanın mekanları



Kalamış Marina manzarasına sahip OUZO Roof Restaurant’ın menüsü, ödüllü Executive Şef Rafet İnce tarafından yenilendi. Dünya trendi olan ‘sağlıklı beslenme’ konseptine uygun olarak yenilenen lezzetler arasında, mevsimsel ürünlerle hazırlanan Akdeniz ağırlıklı, kıyı Ege ve Anadolu halk mutfağından haz yaratan tatlar bulunuyor.

Uzak Doğu mutfağı

CVK Park Bosphorus’un terasında yer alan Izaka Restaurant, misafirlerini her çarşamba Asian Night geceleriyle, Uzak Doğu mutfağından lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Menüde, miso çorbası, edamame, avokado maki, Izaka shiro roll, somon nigiri, tuna nigiri ve yeşil çay dondurması öne çıkıyor.

Haftanın mekanları


Belçika çikolatası

Haftanın mekanları



Godiva, Zorlu Center’da yenilediği kafe konseptli mağazasında müşterilerini ağırlamaya başladı. İkonik Belçika çikolataları, serinleten tatlarla buluşuyor. Ayrıca kahvaltının yanı sıra, öğle atıştırmasında tuzlu lezzetler de servis ediliyor.

Tabaklar bölümü

Haftanın mekanları



Kilimanjaro, yenilenen menüsündeki ‘tabaklar’ bölümüyle, hem göze hem de damağa hitap ediyor. Siyah midye, vongole, maydanoz ve kuru Arnavut biberiyle hazırlanan midyeli taze makarna ve tereyağlı sosla tatlandırılmış kağıtta levrek deniz ürünleri severler için tabaklar bölümünde yer alıyor.

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