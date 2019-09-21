Haftanın mekanları...

Zamana yolculuk









Çukurcuma Antiques Cafe’de konuklar, zamanda yolculuk yapıyor. Üç katlı mekanda yiyecek-içecekler, antika masalarda, antika tabak ve çay takımlarıyla sunuluyor. Ev yapımı Kayseri mantısı, chicken avacado tortilla wrap ve özel yapım Osmanlı şerbeti gibi ürünler ilgi görüyor.







Sandviç ve burger çeşitleri









Monochrome’, yenilenen menüsünde yer alan sandviç ve burger çeşitleriyle fark yaratıyor. Kırmızı soğan turşusu, acı salsa sos ve avokadoyla hazırlanan açık dana lokum sandviç ve İtalyan usulü baharatlı köfte dürüm, vazgeçmeyenlerin tercihi oluyor.







Ordu kahvaltısı









Nelipide, yöresel Ordu köy kahvaltısı, pidesi ve yemekleriyle misafirlerine özel lezzetler sunuyor. İstanbul’da Bağdat Caddesi ve Beylikdüzü’nde, Ordu’da ise üç şubesi olan mekanın tüm ürünleri, Karadeniz’den getirtiliyor.



Doğal ürünler





The Ritz-Carlton İstanbul’un bünyesinde hizmet veren Spa Soul, rahatlatıcı ve iyileştirici bakımlarıyla, enerjisini yenilemek ve bedenini dinlendirmek isteyenleri bekliyor. Otelin ‘doğadan masaya’ konseptli menüsü de mevsimin taze ve doğal ürünlerini, şeflerin eşsiz yorumlarıyla buluşturuyor.

Yöresel yemekler









Bab-ı Döner, Gümüşhane’den gelen Adem Usta’nın kelkit usulü hazırladığı ve pişirdiği dönerin yanı sıra birbirinden lezzetli yöresel yemeklerle misafirlerini ağırlıyor. Güveç, Gümüşhane kuru fasulyesi, döner ve Hamsiköy sütlacı, menünün öne çıkanları arasında...