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21.09.2019 - 07:50 |

Haftanın mekanları...

Haftanın mekanları...

Zamana yolculuk

Haftanın mekanları...



Çukurcuma Antiques Cafe’de konuklar, zamanda yolculuk yapıyor. Üç katlı mekanda yiyecek-içecekler, antika masalarda, antika tabak ve çay takımlarıyla sunuluyor. Ev yapımı Kayseri mantısı, chicken avacado tortilla wrap ve özel yapım Osmanlı şerbeti gibi ürünler ilgi görüyor.

Haftanın mekanları...


Sandviç ve burger çeşitleri

Haftanın mekanları...



Monochrome’, yenilenen menüsünde yer alan sandviç ve burger çeşitleriyle fark yaratıyor. Kırmızı soğan turşusu, acı salsa sos ve avokadoyla hazırlanan açık dana lokum sandviç ve İtalyan usulü baharatlı köfte dürüm, vazgeçmeyenlerin tercihi oluyor.

Haftanın mekanları...


Ordu kahvaltısı

Haftanın mekanları...



Nelipide, yöresel Ordu köy kahvaltısı, pidesi ve yemekleriyle misafirlerine özel lezzetler sunuyor. İstanbul’da Bağdat Caddesi ve Beylikdüzü’nde, Ordu’da ise üç şubesi olan mekanın tüm ürünleri, Karadeniz’den getirtiliyor.

Doğal ürünler


The Ritz-Carlton İstanbul’un bünyesinde hizmet veren Spa Soul, rahatlatıcı ve iyileştirici bakımlarıyla, enerjisini yenilemek ve bedenini dinlendirmek isteyenleri bekliyor. Otelin ‘doğadan masaya’ konseptli menüsü de mevsimin taze ve doğal ürünlerini, şeflerin eşsiz yorumlarıyla buluşturuyor.

Yöresel yemekler

Haftanın mekanları...



Bab-ı Döner, Gümüşhane’den gelen Adem Usta’nın kelkit usulü hazırladığı ve pişirdiği dönerin yanı sıra birbirinden lezzetli yöresel yemeklerle misafirlerini ağırlıyor. Güveç, Gümüşhane kuru fasulyesi, döner ve Hamsiköy sütlacı, menünün öne çıkanları arasında...

20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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