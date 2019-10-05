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05.10.2019 - 07:50 |

Haftanın mekanları...

Haftanın mekanları...

Sonbahara yeni menü

Kitchenette, sonbahara mevsimsel lezzetlerle giriyor. Mekan, dünya mutfağından farklı yemekleri bir arada sunuyor. Ispanak pestolu makarna salatası, sote mantarlı taco, wellington ve cafe de Paris sosuyla servis edilen steak&fries, yenilenen menünün dikkat çekenleri arasında bulunuyor.

Haftanın mekanları...

Haftanın mekanları...


Kahvaltı seçenekleri

Haftanın mekanları...



Monochrome, birbirinden zengin kahvaltı seçenekleriyle, keyifli bir lezzet deneyimine davet ediyor.

Haftanın mekanları...



Ezine peyniri, eski kaşar, Van otlu peynir, hindi füme, marine edilmiş zeytinler, köy tereyağı, bal, kaymak, el yapımı çilek reçeli, domates, salatalık ve yeşilbiber söğüşten oluşan kahvaltı tabağında, ayrıca isteğe göre hazırlanan iki yumurta da bulunuyor.

Haftanın mekanları...


Asya mutfağı

Haftanın mekanları...



Caresse, a Luxury Collection Resort&SPA, Bodrum Hotel, Asya ve Akdeniz mutfağından yemekler sunuyor. Doğu ve Batı lezzetleri, ustalıkla dengelenerek hazırlanan deniz ürünleri ve eşsiz yerel tatlar, Buddha-Bar’ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Pumpkin Spice Latte geri dönüyor!

Haftanın mekanları...



Starbucks’ın, sonbaharı özleten balkabaklı lezzeti Pumpkin Spice Latte, yeniden menüde yerini alıyor. Yoğun balkabağı tadından vazgeçemeyen soğuk kahveseverleriyse frappuccino seçeneği bekliyor.

Pazar aktivitesi

Haftanın mekanları...



Fairmont Quasar İstanbul’un bünyesinde yer alan Stations Restaurant’ta, brunch yeniden başlıyor.

Haftanın mekanları...



Mekanda, dünya lezzetlerinin yanı sıra, çocuklara özel eğlence istasyonu Fun Station ve canlı müzikle, ailelere pazar aktivitesi sunuluyor.

4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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