Haftanın mekanları...

Yeni nesil meyhane

Boğaz manzaralı Bebek Meyhanesi, yeni nesil meyhane anlayışıyla hizmet veriyor. Oğuzcan Guzey ve Şükrü Kapılı ortaklığındaki mekanda, avokado karides, levrek marin, tarçınlı midye pilaki, patlıcanlı söğürtme, vişneli kuşkonmaz ve kıtır panko fava gibi onlarca meze yer alıyor.

Beyoğlu’nda fasıl gecesi

Beyoğlu’nda yer alan Beyzade Fasıl, lezzetli yemekleri ve mezelerinin yanı sıra misafirlerini eğlenceyle buluşturuyor. Meyhane konsep-tiyle hizmet veren mekanda, geceler canlı müzikli fasılla sona eriyor.

Mardin lezzetleri

Four Seasons Hotel Sultanahmet, yöresel mutfak etkinliklerine yenisini ekliyor. Otel, 2-9 Kasım arasında, Mardin’in geleneksel tatlarını misafirleriyle buluşturuyor. Ana yemekte, dobo, haşu ve et suyuyla servis edilen kaburga dolması sunuluyor.

Amerikan mutfağı

Etiler Nispetiye Caddesi’nde açılan Rustyfork, Amerikan mutfağı lezzetlerini sunuyor. Menüde, tartar sos ve elmalı rezene salatası eşliğinde panelenmiş rabcake, coleslaw ve patates kızartmasıyla servis edilen, ağır ateşte pişirilmiş BBQ soslu tiftiklenmiş pulled pork öne çıkanlar arasında...

Gündüz yemek, gece kulüp

Nişantaşı Boel, saat 23.00’ü gösterdiğinde gece kulübüne dönüyor. Menüde, kuskus, sote kuşkonmazlı kök ıspanak, deniz börülcesi, frenk soğanı, sote ıspanak ve mozzarella dolgulu sote, piliç göğsünden badem soslu piliç roll de beyaz et tercih edenlerin favori lezzetleri arasında yer alıyor.

Miran ile açılıyor

Klein, yepyeni konseptiyle Harbiye’ye veda ederek Klein Wal olarak Ayazağa’da kapılarını açıyor. 25 Ekim Cuma gecesi elektronik müziğin dünyaca ünlü isimlerinden ABD’li DJ Armen Miran ile açılacak mekanda, Damian Lazarus, Valeron, Dixon, Agents of Time, HVOB, H.O.S.H, Lehar, Musumeci ve Enzo Elia gibi yıldız isimler, müzikseverlerle buluşacak.