Haftanın paylaşımları

Alessandra Ambrosio, Maldivler’de tatil yaparken çektirdiği fotoğrafı sevenlerinin beğenisine sundu. Ithaafushi Adası’ndaki Waldorf Astoria Hotels&Resorts’ta denizin ve güneşin tadını çıkaran model, karenin altına, “Tüm gün tatildeyim” notunu düştü.





Jason Derulo, Avustralya gezisinden kareleri paylaştı. Sidney’de hatıra fotoğrafı çektiren şarkıcı, “Her ne kadar kolay görünse de hiçbir şey hazır olarak elinize gelmez. Kendi varış yerinizi, kendiniz belirleyin” çağrısı yaptı.





Naomi Campbell, Westfield London ile bir kez daha iş birliğine imza attığını duyurdu. Yardım kuruluşu Fashion 4 Relief için poz veren model, “27 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında özel ürünler satışa çıkacak. Katkı sağlayanlara şimdiden teşekkürler” notuyla, beğeni topladı.

Taylor Swift, Japonya’da çektirdiği eğlenceli anları yayınladı. Renkli bir stüdyoda pozlar veren şarkıcı, binlerce beğeni toplayan karenin altına, “Soyunma odası ışıklıydı” diye yazdı.

David Beckham, Singapur hatıralarını yayınladı. Kendisini davet edenlere teşekkür eden eski futbolcu, sevenlerine şöyle seslendi: “Beni her zaman iyi hissettiriyorsunuz. Eğlenceyi gerçekten de farklı bir seviyeye taşıdınız.”