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18.11.2019 - 07:50 |

Haftanın paylaşımları

Dünyaca ünlü yıldızlar, kendi hayatlarını sosyal medya platformlarında takipçilerine yansıtıyor. Kimi zaman çok beğenilen fotoğraflar, kimi zaman da eleştiri yağmuruna tutuluyor. İşte hafta boyunca, ünlülerin Instagram hesaplarından paylaştığı, dikkat çeken kareler...

Haftanın paylaşımları

Alessandra Ambrosio, Maldivler’de tatil yaparken çektirdiği fotoğrafı sevenlerinin beğenisine sundu. Ithaafushi Adası’ndaki Waldorf Astoria Hotels&Resorts’ta denizin ve güneşin tadını çıkaran model, karenin altına, “Tüm gün tatildeyim” notunu düştü.

Haftanın paylaşımları

Jason Derulo, Avustralya gezisinden kareleri paylaştı. Sidney’de hatıra fotoğrafı çektiren şarkıcı, “Her ne kadar kolay görünse de hiçbir şey hazır olarak elinize gelmez. Kendi varış yerinizi, kendiniz belirleyin” çağrısı yaptı.

Haftanın paylaşımları

 

Naomi Campbell, Westfield London ile bir kez daha iş birliğine imza attığını duyurdu. Yardım kuruluşu Fashion 4 Relief için poz veren model, “27 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında özel ürünler satışa çıkacak. Katkı sağlayanlara şimdiden teşekkürler” notuyla, beğeni topladı.

Haftanın paylaşımları

Taylor Swift, Japonya’da çektirdiği eğlenceli anları yayınladı. Renkli bir stüdyoda pozlar veren şarkıcı, binlerce beğeni toplayan karenin altına, “Soyunma odası ışıklıydı” diye yazdı.

Haftanın paylaşımları

David Beckham, Singapur hatıralarını yayınladı. Kendisini davet edenlere teşekkür eden eski futbolcu, sevenlerine şöyle seslendi: “Beni her zaman iyi hissettiriyorsunuz. Eğlenceyi gerçekten de farklı bir seviyeye taşıdınız.”

Haftanın paylaşımları

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