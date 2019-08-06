Hakan Akkaya'ya yÄ±lan pastasÄ±!

Hakan Akkaya'nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ne; annesi GÃ¼len Akkaya, kardeÅŸi Hazal Ã–zkan, Ivana Sert, Nur YerlitaÅŸ, Hande DoÄŸandemir, AyÅŸe KazancÄ±, Oylum Talu, Duygu Ã‡etinkaya ve Eftelya KÃ¶kbudak gibi Ã¼nlÃ¼ isimler katÄ±ldÄ±.

ÃœnlÃ¼ modacÄ±, "Bir daha dÃ¼nyaya gelsem, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m her ÅŸeyi tekrar yaÅŸamak isterdim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar beni ben yapan ÅŸeyler. GÃ¼n sonunda ÅŸuna ÅŸÃ¼krediyorum; iyi bir adammÄ±ÅŸÄ±m. Burada bugÃ¼n sÃ¼rpriz bir doÄŸum gÃ¼nÃ¼ organize etmiÅŸler. Herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Dost biriktirmiÅŸim" dedi.

IVANA SERT SARILDI, Ã–PTÃœ

35 yaÅŸÄ±na giren Akkaya, Ã¶nce kobra yÄ±lanÄ± ÅŸeklindeki pastayÄ± Ivana Sert ile Ã¼fledi. Daha sonra kendi markasÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu Ã¼Ã§ katlÄ± pastayÄ± Ã¼fledi. PastanÄ±n Ã¼zerindeki tacÄ± kafasÄ±na takan Hakan Akkaya'yÄ± ilk Ã¶nce Ivana Sert tebrik ederek sarÄ±ldÄ± ve Ã¶ptÃ¼.

"Ã‡OK HEYECANLIYIM"

Geceye katÄ±lan Hande DoÄŸandemir, derin gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesiyle dikkat Ã§ekti. GÃ¼zel oyuncu, "Ã‡ok istediÄŸim bir projedeyim. Oyun hazÄ±rlÄ±yoruz. Ekim ayÄ±nda ilk gÃ¶sterimiz var. Ã‡ok heyecanlÄ±yÄ±m" dedi.Â

