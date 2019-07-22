22.07.2019 - 08:16| EMRAH AKÇAAY
'Hakan Altun ile abi-kardeş gibiyiz'
Oyuncu Celil Nalçakan, önceki akşam Cihangir'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Celil Nalçakan, "Yakında dizi çekimlerine başlayacağım. Ama ondan önce Hakan Altun abimin yanına Bodrum'a gidiyorum. Biz onunla abi-kardeş gibiyiz. Harika şarkılar yapıyor" şeklinde konuştu.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.