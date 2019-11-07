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07.11.2019 - 17:33 |

Hakan Altun: Kadına şiddete hayır

Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakan Altun, geçtiğimiz gece İstMarina Jolly Joker'de sahne aldı.

Hakan Altun: Kadına şiddete hayır

Saatler gece yarısını gösterdiğinde 'Telefonun Başında' adlı nostaljik şarkısı ile sahneye çıkan Hakan Altun, hayranlarının yoğun alkışları arasında konsere başladı.

Eski ve yeni şarkılarını söyleyen Altun, zaman zaman dinleyicileriyle sohbet etti. Fanatik Beşiktaş'lılığı ile bilinen şarkıcı, "Kadınlar dünyanın en güzel varlığıdır. O yüzden bizler 'kadına şiddete hayır' diyoruz. Çarşı kadına şiddete karşı" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık üç saat süren konser boyunca keyifli bir müzik ziyafeti çeken Hakan Altun, seyircilerden tam not aldı.

    7 Kasım 2019 Magazin Bülteni7 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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    Cadde Yazarları

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