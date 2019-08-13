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HaberlerCaddeHakan Altun: Sanatçıyı sahne yormaz
13.08.2019 - 16:55

Hakan Altun: Sanatçıyı sahne yormaz

Arabesk müziğinin önemli isimlerinden Hakan Altun, Kıbrıs Limak Deluxe Hotel'de sevenlerine unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı.

Hakan Altun: Sanatçıyı sahne yormaz

Hakan Altun, sahne öncesi gazetecilerle yaptığı sohbette, "Tüm İslam aileminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Fakat biz millet olarak bence selam vermeyi unuttuk, ben de buna inat kimi görsem selam veriyorum ve bayramını kutluyorum. Bu her zaman bu şekilde olmalı ve bunu devam ettirmeliyiz. Benim hayatımda manevi değerlerin önüne hiçbir şey geçemez" dedi.

Bodrum'daki evinde dinlendiğini ve sadece sahne alacağı zamanlarda seyahatlere çıktığını belirten Altun, "Benim için sahnede kalmanın bir süresi olmaz, sonuçta biz bir futbol maçı oynamıyoruz. Kimse beni yanlış anlamasın ama sanatçı sahnede yorulmaz, aksine dinlenir. Bizi sadece yolculuklar yorabilir" diyerek, sanatçı dostlarına göndermede bulundu.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
47 yaşına giren Hakan Altun'a, otel görevlilerinden sahnede jest geldi. Sahne aldığı sırada kendisi için hazırlanan pastayı gören şarkıcı, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün doğum günüm ve ben doğum günü kutlamayı çok sevmem. Sahne almak şarkı söylemek bana daha iyi geliyor, onun için hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek, pasta mumlarını söndürdü.

Öte yandan Hakan Altun’un parmağındaki yüzükler dikkatlerden kaçmadı.

Hakan Altun: Sanatçıyı sahne yormaz

Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.
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