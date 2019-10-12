12.10.2019 - 15:51 |
Hakan Altun'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Fantezi müziğinin güçlü sesi Hakan Altun, geçtiğimiz gece İstMarina Jolly Joker'de sahne aldı. Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde izdiham yaşandı. Mekanı dolduran müzikseverler, konser boyunca tüm şarkılara eşlik etti.
Konserine 'Telefonun Başında' şarkısı ile başlayan ve daha sonra söylediği arabesk parçalarla da sevenlerinin beğenisini Hakan Altun, konserine başlamadan önce Barış Pınarı Harekatı hakkında, "Şu anda zorlu bir süreçteyiz. Şehitlerimiz var, hepimizin başı sağ olsun, Allah ailelerine sabır versin. Orada bulunan Mehmetçikleri de Allah korusun" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık üç saat sahnede kalan Hakan Altun, geçmişten günümüze hafızalara kazınan eserlerini kendisini dinlemeye gelen sevenleri için seslendirdi.