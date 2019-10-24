Hakan-Gizem Hatipoğlu: Sürprizimiz var

Geçen sene kucaklarına aldıkları kızlarını kısa süreliğine evde bırakan ve bir toplantı için alışveriş merkezine gelen Hatipoğlu çifti, bir kafeden çıkarken görüntülendi.

Yakın bir fotoğrafçı arkadaşları ile geçen hafta çok güzel bir düğün konseptli fotoğraf çekimi yaptıklarını ve o fotoğrafları seçmek için bugün buluştuklarını söyleyen Hakan Hatipoğlu, hafta sonu sevenlerine güzel bir sürprizleri olduğunu söyledi.

Kısa süreli alışveriş turu da atan ikili, kızları Lila'nın yanına gitmek üzere alışveriş merkezinden ayrıldı.