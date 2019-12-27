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27.12.2019 - 17:36 | | UMUT ÃœNVER

Hakan HatipoÄŸlu eÅŸinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çekti

Sunucu Hakan HatipoÄŸlu, Akmerkezâ€™de eÅŸi Gizem HatipoÄŸlu'nun fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekerken objektiflere yansÄ±dÄ±.

Hakan HatipoÄŸlu eÅŸinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çekti

Gazetecileri karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶ren Hakan HatipoÄŸlu "MesleÄŸinizi devraldÄ±m bugÃ¼nlÃ¼k, Gizemâ€™in sosyal medyasÄ±na fotoÄŸraf Ã§ekiyoruz" dedi.

Yeni yÄ±la Ä°stanbulâ€™da ailece gireceklerini sÃ¶yleyen HatipoÄŸlu Ã§ifti, "Herkesin yeni yÄ±lÄ±nÄ± kutlarÄ±z, umarÄ±m 2020 saÄŸlÄ±k huzur ve mutluluk getirir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Hakan HatipoÄŸlu eÅŸinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekti

2020 yÄ±lÄ± asgari ücret belli oldu! Ä°ÅŸte 2020 Asgari Ücret tutarÄ±2020 yÄ±lÄ±nda uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artÄ±ÅŸla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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Cadde YazarlarÄ±

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