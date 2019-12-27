Hakan HatipoÄŸlu eÅŸinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekti

27.12.2019 - 17:36 | | UMUT ÃœNVER
Hakan HatipoÄŸlu eÅŸinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çekti
Sunucu Hakan HatipoÄŸlu, Akmerkezâ€™de eÅŸi Gizem HatipoÄŸlu'nun fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekerken objektiflere yansÄ±dÄ±.
Gazetecileri karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶ren Hakan HatipoÄŸlu "MesleÄŸinizi devraldÄ±m bugÃ¼nlÃ¼k, Gizemâ€™in sosyal medyasÄ±na fotoÄŸraf Ã§ekiyoruz" dedi.
Yeni yÄ±la Ä°stanbulâ€™da ailece gireceklerini sÃ¶yleyen HatipoÄŸlu Ã§ifti, "Herkesin yeni yÄ±lÄ±nÄ± kutlarÄ±z, umarÄ±m 2020 saÄŸlÄ±k huzur ve mutluluk getirir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â