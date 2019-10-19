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19.10.2019 - 16:09 |

Hakan Hatipoğlu'ndan sürpriz proje

'Survivor' yarışmasıyla adını duyuran Hakan Hatipoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Hakan Hatipoğlu'ndan sürpriz proje

Tek başına geldiği AVM’de kızı için alışveriş yapan Hakan Hatipoğlu, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi: Kızım Lila, bugün bir yaşına bastı. Ona çok güzel bir doğum günü yapacağız. Ben de onun için alışverişe geldim. Zaman ne çabuk geçiyor bugün onu fark ettim, daha dün gibi aklımda ilk doğduğu gün. Allah büyüdüğü günleri de görmeyi nasip etsin.

Şu sıralar herhangi bir projenin olmadığını dile getiren Hatipoğlu, "Bir çizgi film karakteri yaratmayı düşünüyorum. Kızım üzerinden yola çıkacağım. Çalışmalara başladım siz de yakında duyarsınız" şeklinde konuştu.

19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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