‘Hakkını vermek isterim’

İngiliz aktris Helena Bonham Carter, Harper’s Bazaar dergisinin aralık sayısına kapak oldu. Fotoğraflarını Pamela Hanson’ın çektiği 53 yaşındaki oyuncu, kadrosuna dahil olduğu ‘The Crown’ dizinde canlandırdığı Prenses Margaret rolüyle ilgili konuştu. Carter, “Çok çalışıyorum. Onun hakkını vermek istiyorum. Eğer bir insan sürekli kaba davranıyorsa, her zaman bir sebebi vardır ve bu çoğunluklar onun mutsuz olduğu anlamına gelir” açıklamasını yaptı.

Tim Burton ile ilişkilerini noktaladıktan sonra Rye Dag Holmboe ile yeni bir aşka yelken açan Carter, “Ayrılıyorsunuz, acı çekiyorsunuz, sonra bu durumdan sıkılıyorsunuz ve sonuç olarak harekete geçiyorsunuz. Biraz beklenmedik oldu ama bir başkasıyla da mutluyum” dedi.