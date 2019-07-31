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HaberlerCaddeSon dakika: Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti
31.07.2019 - 07:45

Son dakika: Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Haldun Ergüvenç hayata gözlerini yumdu.

Son dakika: Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

İstanbul Şehir Tiyatroları, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ünlü sanatçı Haldun Ergüvenç'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

CENAZE DETAYLARINA YER VERİLDİ
Açıklamada "Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç'in cenazesi 1 Ağustos Perşembe saat 14:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti


Dr. Enes Bayraklı: Akademisyen olarak böyle bir kararı kabullenemiyorumBildiriye imza atan akademisyenlerden biri olan Bürüksel SETA Araştırmaları Koordinatörü Dr. Enes Bayraklı, CNN TÜRK'e konuştu.
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