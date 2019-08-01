Haldun Ergüvenç son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni, Haldun Ergüvenç'in ailesi, dostları ve İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcısı Mehmet Karaosmanoğlu, Eraslan Sağlam, Emin And, Metin Çoban, Bora Ayanoğlu, Hikmet Körmükçü, Suphi Tekniker, Aziz Sarvan ,Hüseyin Tuncel, Yalçın Avşar, Ali Mert Yavuzcan, Yeliz Gerçek, Yasemin Gezgin Yavuzcan'ın da aralarında olduğu sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.











HALDUN ERGÜVENÇ KİMDİR?

4 Şubat 1945'te Giresun’da doğdu. 1962'de ilk kez sahneye Şehir Tiyatroları'nda 'Güneş Batarken' oyunuyla çıktı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra seslendirme sanatındaki başarısıyla yurt çapında tanındı.

Türk Sineması'nın Erol Taş, Kadir Savun, Reha Yurdakul, Hulusi Kentmen, Nubar Terziyan, Hayati Hamzaoğlu gibi birçok önemli oyuncusunu seslendirdi.

2010 yılında İBB Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu.

TİYATRO OYUNLARI:

Vişne Bahçesi, Cyrano De Bergerac, Dişi Kuş, Boğaç Han(Dede Korkut), Dikenli Yol, Tehlikeli Güvercin, Alis Harikalar Ülkesinde, Sokrates Savunuyor, İvanov, Bahar Noktası, Palto, Bir Ata Krallığı, Güneş Batarken, Önce İnsan, Suç Ve Ceza, Hamlet, Ferhad İle Şirin, Pencere, Üç Kız Kardeş, Binali ve Temir.

ROL ALDIĞI FİLMLER:

Aziz Ahmet-1994

Kaldırım Serçesi-1989

Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes-1987

Teyzem- 1986

Asılacak Kadın-1986

Son Darbe-1985

Firar-1984

Fahriye Abla-1984

Yusuf İle Züleyha-1983

Seslendirme Yaptığı Filmlerden Bazıları

Minyeli Abdullah (Kadir Savun Seslendirmesi) 1989

Karılar Koğuşu (Erol Taş Seslendirmesi) 1989

Kuruluş / Osmancık (Erol Taş Seslendirmesi) 1987

Kanun Adamı (Kadir Savun Seslendirmesi) 1985

Zübük (Kadir Savun Seslendirmesi) 1980

Kara Murat Devler Savaşıyor (Hulusi Kentmen Seslendirmesi) 1978

Avanak Apti (Yadigar Ejder Seslendirmesi) 1978

Dila Hanım (Kadir Savun Seslendirmesi) 1977

Sezercik Yavrum Benim (Nubar Terziyan Seslendirme) 1971

Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri (Aydın Tezel Seslendirme) 1971