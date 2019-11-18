MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriHalil Ergün'den cevap yok
18.11.2019 - 12:19 |

Halil Ergün'den cevap yok

Türk sinemasının usta oyuncularından Halil Ergün, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Halil Ergün'den cevap yok

Pazar gününü yakın dostları ile birlikte geçiren Halil Ergün, öğlen saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen oyuncu, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Daha sonra meydan katında arkadaşlarıyla birlikte yorgunluk kahvesi içen Ergün, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğraf da çektirdi.

18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Buğra Gülsoy'un imza günü heyecanı

Buğra Gülsoy'un imza günü heyecanı

Alişan'dan mutluluk pozu

Alişan'dan mutluluk pozu

Nükhet Duru: Yeni yıla yeni albümle gireceğim

Nükhet Duru: Yeni yıla yeni albümle gireceğim

Seda Sayan'ın yüzündeki değişiklik dikkat çekti

Seda Sayan'ın yüzündeki değişiklik dikkat çekti

Sıradaki Haber