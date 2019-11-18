Halil Ergün'den cevap yok

Pazar gününü yakın dostları ile birlikte geçiren Halil Ergün, öğlen saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen oyuncu, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Daha sonra meydan katında arkadaşlarıyla birlikte yorgunluk kahvesi içen Ergün, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğraf da çektirdi.