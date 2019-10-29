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29.10.2019 - 12:08 |

Halit Ergenç: Doğum için artık gün sayıyoruz

Kendisi gibi oyuncu olan Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren Halit Ergenç, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Halit Ergenç: Doğum için artık gün sayıyoruz

Yalnız başına geldiği AVM’de teknoloji mağazalarına uğrayıp yeni sezon ürünlerini inceleyen Halit Ergenç, personelden detaylı bilgi aldıktan sonra diğer mağazaları da kısa bir göz gezdirdi.

Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren usta oyuncu, "Her şey gayet yolunda güzel gidiyor. Doğum için artık gün sayıyoruz. Heyecanla bekliyoruz, darısı sizin başınıza" dedi.

29 Ekim 2019 Magazin Bülteni29 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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