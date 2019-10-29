Cem Belevi, Ümraniye Akyaka Park AVM’de izleyici karşısına çıktı. “Nereye baksam bir star görüyorum” sözlerinin hatırlatılmasına şarkıcı, “Bırakalım halk karar versin. Starlığı insanlar bana yakıştırır veya yakıştırmaz. Önüme bakmaya devam ediyorum. Gönüllerin starıyım” diye konuştu. Yeni single’ı ‘Farkında Mısın?’ın heyecanını yaşayan Belevi, “Bu aralar çok yoğun bir sahne trafiğim var. 24 saatte üç konser verdim” diye konuştu.