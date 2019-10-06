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06.10.2019 - 12:14 |

Halk otobüsünde görüntülendi

Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, geçen hafta Ümraniye’de bir halk otobüsünde görüntülendi.

Halk otobüsünde görüntülendi

Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu bir halk otobüsünde görüntülendi. Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadan Aydoğdu ile sohbetine devam etti.

Levent durağında inen çiftin “Toplantıya yetiştik” dediği duyuldu.

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