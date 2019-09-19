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19.09.2019 - 16:09 |

Haluk Bilginer, Emmy'de 'En İyi Erkek Oyuncu' adayı

Usta sanatçı Haluk Bilginer, 'Şahsiyet' dizisindeki başarılı performansıyla Emmy Ödülleri'ne aday oldu.

Haluk Bilginer, Emmy'de 'En İyi Erkek Oyuncu' adayı

Haluk Bilginer, "Şahsiyet" dizisindeki 'Agâh Beyoğlu' performansı ile Emmy'nin "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterildi. 21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu Emmy Ödülleri, 25 Kasım'da gerçekleşecek törende dağıtılacak.

Haluk Bİlginer'in aday olduğu kategorinin diğer adaylar ise şöyle:
Christopher Eccleston - Come Home
Raphael Logam - Impuros (Impure)
Jannis Niewöhner- Beat

    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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