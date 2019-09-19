Haluk Bilginer, Emmy'de 'En İyi Erkek Oyuncu' adayı

Haluk Bilginer, "Şahsiyet" dizisindeki 'Agâh Beyoğlu' performansı ile Emmy'nin "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterildi. 21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu Emmy Ödülleri, 25 Kasım'da gerçekleşecek törende dağıtılacak.

Haluk Bİlginer'in aday olduğu kategorinin diğer adaylar ise şöyle:

Christopher Eccleston - Come Home

Raphael Logam - Impuros (Impure)

Jannis Niewöhner- Beat